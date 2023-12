Messa in sicurezza dei corsi d'acqua, terminano i lavori su Tavollo e Conca, poi è il turno del Ventena

Continuano i lavori di messa in sicurezza del fiume Ventena ed entro questa settimana termineranno quelli sui torrenti Tavollo e Conca. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna procede senza sosta con gli interventi sui corsi d’acqua di Cattolica e nei prossimi giorni sarà impegnata nella bonifica dell’alveo del torrente nel tratto non arginato del Ventena a monte di via Emilia-Romagna. Successivamente, si procederà con la messa in sicurezza dell’area verde demaniale prospiciente al muro idraulico del torrente, a mare di via Emilia-Romagna.

“Stiamo ultimando gli interventi sui torrenti della città – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – per la messa in sicurezza del nostro territorio. Ringrazio l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna per il grande lavoro che sta facendo per Cattolica. Per la nostra realtà, la cura dei corsi d’acqua è prioritaria. Ne abbiamo 4 in pochi chilometri quadrati di territorio. Monitorarli e tenerli puliti è un compito che osserviamo sempre con grande scrupolo”.