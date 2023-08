Messa al Mare il giorno di Ferragosto, celebrazione all'alba del vescovo Anselmi al Bagno 62

La “dormitio Virginis” e l’Assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste mariane, e si festeggiano entrambe il 15 agosto. La solennità dell’Assunzione della Vergine Maria al cielo si festeggia per essere stata la Madre di Gesù, Figlio Unigenito di Dio, e per essere stata preservata dalla macchia del peccato, Maria, come Gesù, fu risuscitata da Dio per la vita eterna. Maria fu la prima, dopo Cristo, a sperimentare la risurrezione ed è anticipazione della risurrezione della carne che per tutti gli altri uomini avverrà dopo il Giudizio finale. Fu papa Pio XII il 1° novembre 1950 a proclamare dogma di fede l’Assunzione di Maria. Nella Diocesi di Rimini la solennità si festeggia in diversi luoghi e momenti.

La Parrocchia di Viserbella, a Rimini nord, intitolata proprio a Santa Maria Assunta, festeggia la propria patrona in diversi momenti e con diverse proposte. Venerdì 11 agosto, dalle ore 21, Festa in Piazza, intrattenimento per grandi e bambini. Giochi e danze. Lotteria con ricchi premi (i biglietti saranno venduti la sera stessa), piada e nutella per tutti. Lunedì 14 agosto, alle ore 21 Santa Messa solenne in onore di s. Maria Assunta celebrata dal Vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi. A seguire processione per le vie del paese.

Il 15 agosto, s. Messa alle ore 9 e alle ore 18.

Si festeggia il 15 agosto anche la Madonna di Saiano all’Eremo omonimo, in Valmarecchia. Alle 6,30 processione a piedi dal vecchio mulino al Santuario recitando il rosario per implorare il dono della pace. Alle 7,15 s. Messa concelebrata da don Andrea, parroco di Pietracuta, e da don Emanuele Giunchi, parroco di Torriana e Santo Marino. Alle ore 10 s. Messa solenne presieduta dal Vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi. Alle 15,30 santo rosario cantato e meditato dal coro In Dolci Jubilo. Alle 16,30 S. Messa e alle 18 s. messa alla Quercia. In questa edizione 2023 torna la “Ligaza”, pranzo al sacco sparsi sul prato e nel bosco di Saiano. Cocomero, vino e caffè per tutti. Si potrà giocare con giochi di abilità, movimento e ingegno per bambini, ragazzi e adulti.

Il Vescovo di Rimini presiederà la s. Messa al Mare martedì 15 agosto, alle ore 5.45 al Bagno 62 (Le Spiagge, Rimini). La liturgia sarà animata dalla parrocchia Villaggio I Maggio di Rimini. A seguire colazione e momento conviviale con il Vescovo Nicolò. “Pregheremo per la pace, per e con le nostre famiglie, con e per i giovani, i malati, chi sta attraversando un momento difficile, i nostri fratelli e sorelle migranti” assicura il vescovo Nicolò.