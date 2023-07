Messa in sicurezza del ponte sulla ferrovia, si parte con le prove di carico

Lunedì 31 luglio sono programmate le prove di carico orizzontale sul cavalcaferrovia di via Tosi, che sarà percorribile a senso unico alternato regolato da movieri dalle ore 9 alle ore 18. Le verifiche sono propedeutiche ai lavori di messa in sicurezza del ponte sulla ferrovia, che prenderanno avvio all’inizio dell’autunno. Ammonta a 270 mila euro il costo dell’intervento, co-finanziato per 170 mila euro dal Pnrr e dal Ministero dell’Interno per circa 5mila euro, mentre per la restante parte interverrà l’amministrazione comunale con risorse proprie per 95 mila euro.

Dopo l’esito positivo delle verifiche eseguite sulla sicurezza statica e sismica del ponte effettuate lo scorso anno e il risultato delle prove di carico orizzontale in programma lunedì 31 luglio, prenderà quindi avvio in autunno l’intervento che prevede la rimozione dei giunti esistenti e l’installazione di nuovi raccordi formati da elementi in gomma, rinforzati con inserti metallici vulcanizzati. Le opere più consistenti riguardano però i guardrail delle rampe del cavalcaferrovia, che saranno completamente sostituiti, mentre alcune porzioni di calcestruzzo, degradate per effetto dell’acqua piovana, verranno demolite e ripristinate mediante l’applicazione di nuova malta cementizia.