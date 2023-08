Quando una meta turistica si trasforma in casa, a 92 anni torna per la 55esima estate a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera e il Comune di Rimini al il Bagno 74 “Jijioca”, sono lieti di annunciare che è stato assegnato un premio speciale alla signora Vincenza Ida Mazzoleni. Una straordinaria donna di 92 anni, per la sua incredibile fedeltà e affetto nei confronti della località balneare di Torre Pedrera. Da ben 55 anni, la signora Vincenza assieme a tutta la sua famiglia, ha scelto Torre Pedrera come destinazione per le sue vacanze estive. Sia in famiglia che con gli amici, ha sempre trovato pace, felicità e serenità sotto il sole di Torre Pedrera.

“Il suo affetto e quello di tutta la sua famiglia, per Torre Pedrera è palpabile - dice Eleonora Giovannardi membro del Comitato Turistico di Torre Pedrera - e la premiazione è stato un modo per riconoscere e celebrare la sua dedizione e la sua presenza costante nella nostra comunità. E' grazie a persone come lei che la nostra città continua a prosperare come meta turistica, accogliente e affascinante”.

Un momento emozionante in cui le autorità locali rappresentate dall’assessore Juri Magrini assieme ad alcuni membri del Comitato Turistico di Torre Pedrera e ai bagnini del Bagno 74, hanno avuto l'opportunità di ringraziare personalmente la signora Vincenza per il suo amore verso Torre Pedrera.

Con loro era presente tutta la sua famiglia: le sue due figlie, i tre nipoti e gli amici del mare. Quando il legame con un luogo turistico si trasforma in un sentimento di familiarità e appartenenza, è come se quel posto diventasse casa, nutrendo l'amore e il desiderio di tornarci sempre.