Ora sul Metromare si potrà salire anche con la bicicletta, scatta la fase sperimentale del servizio

Pmr Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini, Provincia di Rimini e Start Romagna annunciano l’avvio nei prossimi giorni, in fase sperimentale, del servizio di trasporto delle biciclette non pieghevoli a bordo del Metromare. L’obiettivo condiviso è quello di aggiungere un’ulteriore opportunità all’esperienza di viaggio sul trasporto pubblico locale, nel quadro delle più ampie strategie di mobilità sostenibile concertate sul territorio e in particolare in vista del prolungamento del Metromare secondo i progetti in corso.

La possibilità riguarderà i mezzi elettrificati Van Hool e nella fase iniziale saranno verificate tutte le condizioni per garantire la massima sicurezza e funzionalità, compresa l’efficacia della segnaletica predisposta a terra e per facilitare il corretto caricamento a bordo. Potranno essere ospitate al massimo due biciclette. Non ammesse quelle elettriche. Sarà richiesto il pagamento di un titolo di viaggio aggiuntivo ed equivalente a quello del passeggero.

È prevista la presenza di ‘facilitatori’ che, oltre a dare indicazioni ai passeggeri, verificheranno anche le procedure adottate. In questa fase di sperimentazione il servizio sarà consentito negli orari 9-12 e 15-19.

La bicicletta, al fine di evitarne la caduta, dovrà essere sorvegliata costantemente dall’utente che a sua cura e responsabilità dovrà ancorarla con sistemi propri, fissando la bici ai mancorrenti e ad altri appigli presenti. Il mezzo non dovrà costituire intralcio ai movimenti di entrata e uscita degli altri viaggiatori e del personale in servizio, seguendo scrupolosamente la segnaletica.

Si ricorda che a bordo del Metromare è già ammesso dal novembre scorso il trasporto gratuito di biciclette pieghevoli e monopattini pieghevoli che rientrano in una dimensione massima di 110x80x40.