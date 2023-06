Migliaia di visitatori popolano le notti stregate, tutto pronto per la celebrazione del rogo

Si avvicina la fine di una settimana piena di incontri e di magie a San Giovanni in Marignano. Mancano le due serate principali, all'interno del calendario de La Notte delle Streghe. Venerdì sera in occasione della Notte di San Giovanni sono stati preparati mazzolini di erbe per il rituale dell'????? ?? ??? ???????? nel Lunarium a cura di Bimbiper Natura, e nel Locus Locorum sono stati scoperti i poteri. È stata la volta degli artisti Mr.Dyvinetz, Pigreco, Gambeinspalla, Rolando Rondinelli e (a gran sorpresa) Ete Clown. Ma non solo: è stato finalmente accolto il "super acrobata cinese" ??? ?????? per la sua prima esibizione in Italia: maestro di equilibrismo, precisione e forza, premiato nel 2017 con la Coppa del Mondo di Daidogei - il più grande festival di arte di strada del Giappone.

Ora il paese si sta preparando al Rogo finale attendendo streghe e stregoni per una notte del tutto immersa nella manifestazione. Ogni anno in occasione dell’ultima sera dell’evento viene celebrato il Rogo, anticipato da una parata che coinvolge tutte le realtà che giorno dopo giorno hanno incantato le migliaia di visitatori che hanno popolato le notti stregate. Appuntamento alle ore 23 di domenica, 25 giugno, per la parata itinerante e alle ore 00.00 per il Rogo in Alveo Ventena visibile dall’alto. All’evento conclusivo partecipano tantissimi figuranti marignanesi insieme alla compagnia messicana Quetzalcoatl: un fuoco rituale dal quale la figura femminile emerge, rinata e più forte. Un augurio di benessere, prosperità e gioia da artisti, volontari e marignanesi.