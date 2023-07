Minaccia con un coccio di bottiglia il titolare di un bar e danneggia delle auto, Daspo urbano dal questore

Divieto di accedere in tutti i bar presenti nel territorio provinciale nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi per la durata di un anno. Il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro ha emesso nei confronti di un ragazzo albanese, in regola sul territorio nazionale, la misura di prevenzione del cosiddetto Daspo urbano vietandogli di accedere in tutti i bar della Provincia.

Il provvedimento è scaturito in seguito a un arresto per aver commesso i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia aggravata e danneggiamento aggravato in quanto, nelle pertinenze di un bar sul lungomare di Rimini, ha infranto delle bottiglie e dei bicchieri di vetro per poi minacciare con un coccio di bottiglia il titolare del locale e danneggiare con calci alcune autovetture parcheggiate nella strada limitrofa.

Il ragazzo, inoltre, ha aggredito gli operatori di polizia intervenuti colpendoli con calci e pugni, per poi successivamente danneggiare le autovetture di servizio colpendole con calci e testate. A seguito del rito direttissimo il Tribunale di Rimini, convalidando l’arresto, ha disposto nei confronti del ragazzo l’obbligo di presentazione alla P.G. nella sua città di residenza. Qualora il ragazzo venga denunciato per l’inosservanza della misura imposta, rischia la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.