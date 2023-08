Minaccia i genitori: "Datemi i soldi o vi do fuoco all'albergo"

Quel figlio 40enne era diventato il terrore dei genitori, una coppia di albergatori, che arrivati allo stremo hanno trovato il coraggio di denunciarlo e di farlo arrestare dai carabinieri. L'uomo, da anni schiavo dell'alcol e della droga, negli ultimi tempi era diventato sempre più aggressivo nei confronti di padre e madre con l'unico obiettivo di ottenere da loro il denaro. Minacce come “Prima vi sgozzo e dopo do fuoco all’albergo” o "Vi tolgo l'insulina così morite prime", avvenute anche davanti ai clienti della struttura ricettiva, hanno gettato la coppia nella più profonda prostrazione tanto da arrivare a temere per la loro incolumità. A questo, per convincerli a mollare il denaro, si aggiungevano anche le minacce di suicidio. Scenate che, in più occasioni, si sono concluse con l'intervento dei carabinieri ma, nonostante questo, il 40enne ha proseguito col suo comportamento e in un'occasione aveva lasciato sul tavolo della cucina dell’hotel due coltelli incrociati a formare una x: “Voi mi avete messo al mondo e voi mi dovete mantenere”.

Arrivata allo stremo, la coppia di albergatori non ha potuto far altro che rivolgersi ai militari dell'Arma per denunciare il figlio facendo così scattare un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Al termine delle indagini, il magistrato ha chiesto e ottenuto dal gip Vinicio Cantarini un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dal 40enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia che è stata eseguita dai carabinieri nella giornata di sabato scorso. L'uomo, difeso dall’avvocata Gisella Caltavuturo, è stato rintracciato e portato in caserma per poi essere trasferito nel carcere dei "Casetti".