Minorenne fugge in bicicletta con le tasche piene di droga, fermato e scoperto dagli agenti

Tenta la fuga in bicicletta perché in possesso di droga, ma viene fermato e scoperto dalla Polizia. I fatti risalgono alla serata dello scorso mercoledì (15 febbraio). Ad essere tratto in arresto un cittadino macedone, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alle ore 20,40 una volante, durante il normale servizio di perlustrazione e controllo del territorio, nel transitare lungo viale Sante Medici, nota confabulare tra loro in una zona buia della via, un gruppo di 5/6 ragazzi sospetti, pertanto decide di controllarli.

Uno del gruppo, intuite le intenzioni dei poliziotti, a quel punto sale a bordo di una bicicletta e comincia la fuga, sottraendosi al controllo. Dopo un breve inseguimento, il giovane perde l’equilibrio e cade a terra. Nel cadere,

dalla tasca spunta un involucro di medie dimensioni, che viene prontamente recuperato dagli agenti e che da accertamenti successivi risulta contenere Hashish.

Dopo essere caduto il ragazzo tenta ancora di riguadagnare la fuga rialzandosi, ma gli agenti lo raggiungono e lo bloccano, nonostante i calci e pugni che questo inizia a sferrare contro i poliziotti. All’interno del borsello che il giovane portava vi erano un bilancino di precisione, due lamette da barba e due telefoni cellulari, uno dei quali

utilizzato verosimilmente per organizzare gli appuntamenti con i propri “clienti”.

In considerazione dei fatti accaduti, il giovane è stato tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Bologna, poiché minorenne. Inoltre, lo stesso risulta indagato in stato di libertà per i reati di resistenza a Pubblico ufficiale e Porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Dopo la convalida, il minore è stato sottoposto alla misura della “permanenza a casa”, da effettuare presso l’abitazione materna, con l’obbligo, nel frattempo, di seguire percorsi educativi.