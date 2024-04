Arriva il Mir, sotto la cupola della fiera i segreti delle apparecchiature per un palco perfetto

Il mondo del live entertainment è in fermento per l'imminente ritorno di Mir – Live Entertainment Show, manifestazione che catalizza l'attenzione di professionisti e appassionati del settore. In programma dal 7 al 9 aprile presso il quartiere fieristico di Rimini, la settima edizione dell’appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg) promette un alto tasso di coinvolgimento grazie anche alla consolidata partnership con Live You Play.

Audio, video e luci

Quest'anno, le aree demo si annunciano tra le più interessanti e immersive dell'evento, offrendo un'esperienza unica ai visitatori. Al centro dell'attenzione ci saranno due palchi equipaggiati con le ultime tecnologie e apparecchiature fornite dalle aziende leader nel settore, che trasformeranno il backstage in un vero e proprio palcoscenico. I partecipanti potranno assistere a live show che metteranno in luce le innovazioni in campo audio, video e illuminazione con una programmazione di 42 appuntamenti distribuiti nelle tre giornate.

Le tecnologie del futuro

La manifestazione rappresenta un'occasione imperdibile per Live You Play, format dedicato ai professionisti desiderosi di valutare le prestazioni delle nuove attrezzature nel loro ambiente naturale: lo stage. Tra gli espositori confermati figurano nomi di prestigio come Audio Link, Exhibo, Joint Rent, Link, Nexo, Prase, Rm Multimedia, Sisme, Wharfedale Pro, Yamaha e Zzipp Group.

Il padiglione C1 ospiterà il "Live System Contest" su un palco robotizzato largo 36 metri, dove si potrà assistere all'esibizione di sei impianti audio in una rotazione continua, tutti posizionati nella stessa area. Questo palco sarà anche teatro di performance di tre brand di illuminazione, che schiereranno oltre 200 proiettori, sotto la guida esperta del lighting designer Massimo Tomasino. Nel padiglione C3, invece, si terrà il "Contest Mixer", dove i visitatori potranno fare un confronto diretto tra vari mixer audio, utilizzando un unico sistema audio Point Source di riferimento. A guidare le operazioni su questo palco sarà Andrea Corsellini, fonico storico di Vasco Rossi. I live show vedranno come protagoniste le band Absolute5 e The Wall, pronte a infiammare i due palchi e a dimostrare il potenziale delle tecnologie esposte.

Immersive rooom

L'innovazione e l'avanguardia al Mir vanno ben oltre. Infatti, anche quest'anno, per la terza volta, l'evento si distingue per l'attesissimo ritorno delle Immersive Room che rappresentano un viaggio nel futuro dell'audio, un'esplorazione di un approccio multidimensionale che supera i tradizionali confini del suono stereo e surround, per immergersi in una realtà dove l'audio avvolge e coinvolge l'ascoltatore in un'esperienza senza precedenti. Diventate ormai un appuntamento fisso del Mir, le 4 sale demo dedicate offrono ai visitatori l'opportunità unica di sperimentare in prima persona il suono immersivo. Queste aree soundstage sono progettate per catapultare l'ascoltatore al centro di un'esperienza auditiva a 360 gradi, dimostrando il potenziale illimitato dell'audio immersivo. Nel corso dell'evento, le sale si alterneranno in una programmazione intensa che prevede un totale di 13 sessioni al giorno. Ogni sessione offre un tuffo nel cuore dell'innovazione audio, permettendo ai partecipanti di vivere momenti unici e di apprezzare le nuove dimensioni del suono.

Sviluppo verticale del suono

Ma l'esperienza audio al Mir non si conclude con le Immersive Room. Anche in questa edizione, sotto la maestosa "cupola" della hall sud, fa il suo ritorno il rinomato progetto "Contest Colonne". Anche questa iniziativa è unica nel suo genere ed è dedicata ai sistemi di diffusione sonora a sviluppo verticale, che si elevano su stativi o colonne di diverse dimensioni. L'allestimento speciale, accuratamente progettato, invita a un ascolto comparativo di alta qualità, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontare i diversi impianti audio, tutti posizionati alla stessa distanza dall'ascoltatore con lo stesso programma audio in riproduzione. Questo setup assicura un'esperienza di ascolto imparziale e di elevata fedeltà, consentendo ai visitatori di valutare le prestazioni audio in condizioni ottimali.