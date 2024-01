Misano, una quarantina di temerari sfida il maltempo per il tradizionale Tuffo della Befana

Erano circa una quarantina i temerari che questa mattina hanno sfidato il maltempo per concedersi il tradizionale Tuffo della Befana nelle acque antistanti Piazzale Roma. Tra questi anche il sindaco Fabrizio Piccioni, che non ha voluto mancare all’appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Adriatica, l’Associazione Volontari di Protezione Civile Misano 2030 e le cooperative e i consorzi degli operatori della spiaggia. Dopo il bagno in mare, il ristoro per tutti a base di panettone, dolci e bevande. L’Epifania a Misano Adriatico prosegue nel pomeriggio con la Festa della Befana in Piazza della Repubblica.