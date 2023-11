Molestava pesantemente i clienti della cantinetta, per un 50enne scatta il divieto di accesso alle aree urbane

E' scattato nei confronti di un 50enne il divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) emesso dal Questore di Rimini dopo che l'uomo, nei giorni scorsi, aveva dato in escandescenza in un locale del centro storico. L'esagitato, alcune settimane fa, era stato protagonista di una sceneggiata nella zona delle cantinette infastidendo a tal punto gli altri clienti che il titolare dell'attività era stato costretto a chiedere l'intervento di una pattuglia della Polizia di Stato. All'arrivo della Volante l'uomo, per nulla intimorito, aveva prima minacciato le divise per poi opporre una strenua resistenza all'identificazione tanto che in quella occasione era stato denunciato a piede libero. In seguito, però, è arrivata la decisione del Questore Olimpia Abbate di usare la mano pesante nei confronti del 50enne che, adesso, per un anno non potrà recarsi nel locale nè stazionare nelle immediate vicinanze dello stesso pena la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.

Lo stesso provvedimento è stato emesso anche nei confronti di una coppia modenese sorpresa a spacciare in una discoteca di Rimini. Per i due, quindi, il locale è stato inibito sempre per un anno.