Sadegholvaad e l'assessore Maresi incontrato i medagliati del gruppo master della Polisportiva Garden

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore allo sport Moreno Maresi hanno ricevuto in residenza comunale gli atleti del gruppo master della Polisportiva Garden Rimini, venerdì mattina. Un incontro organizzato per salutarli e congratularsi, dopo i recenti risultati conseguiti ai Campionati Mondiali Master di nuoto a Doha, in Qatar lo scorso febbraio, dove sono state conquistate complessivamente 8 medaglie.

Quattro di queste sono state conquistate nelle gare individuali da Fantini Giuseppe: argento nei '200 misti', argento nei '100 farfalla', bronzo nei '50 dorso' e argento nei '400 misti’. Quest’ultima gara migliorando anche il record italiano detenuto da oltre 20 anni.

Alle gare individuali si aggiungono poi le 4 medaglie di bronzo conquistate insieme da: Fantini Giuseppe, Agrestini Pierfranco, Caleri Ermete, Bonuduà Filiberto per la staffetta 4 x 50 mista M320 (somma di età minima dei 4 partecipanti).

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore allo sport Moreno Maresi hanno consegnato loro un’altra medaglia, quella del Comune di Rimini Assessorato allo Sport.

Con loro, a ricevere lo stesso riconoscimento da parte dell’Amministrazione, c’era anche: Bacchini Enzo, capitano della sezione master Società Polisportiva Garden Rimini - triatleta in attività, varie volte campione nazionale sulle distanze dei 50/100 rana 50/100 stile libero e attualmente master della categoria M65 - e Marco Zaoli, che si è guadagnato un argento all’ultimo Europeo Master di Madeira. Ad accompagnare gli atleti c’era anche Bernardi Fabio, Direttore Sportivo del gruppo Polisportiva Garden Rimini.