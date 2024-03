Monitoraggio del ponte sul Marecchia, arrivano le modifiche alla viabilità

Dopo la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria, effettuati negli scorsi mesi con il rifacimento tra l’altro di cordoli e guardrail, la Provincia di Rimini ha programmato un’attività di indagine e monitoraggio che interesserà il ponte della SP49 sul fiume Marecchia tra lunedì 18 e venerdì 22 marzo. Dal momento che per eseguire le indagini è necessario limitare la circolazione dei veicoli, dal 18 al 22 marzo nella fascia oraria compresa tra le ore 9,30 e le ore 16,30 sarà istituito il senso unico alternato in diversi tratti del ponte seguendo l’avanzamento delle varie fasi del monitoraggio, con la presenza costante di movieri per regolamentare i flussi veicolari in base all’intensità del traffico nei due sensi di marcia. L’intervento della Provincia di Rimini non è in relazione né tantomeno interferisce con i lavori in corso per la realizzazione della passerella ciclopedonale lungo il ponte, eseguiti con macchinari e gru posizionati nell’alveo del fiume Marecchia – quindi dal basso – senza necessità di modifiche alla viabilità.