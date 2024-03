Morto Filanti, storico dirigente di Confagricoltura: il cordoglio di Romagna Acque

E' morto Giovanni Filanti, dirigente di Confagricoltura. Arriva il cordoglio del presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè e il direttore generale, Gian Nicola Scarcella. Originario del Montefeltro, Filanti è stato storico dirigente della Confagricoltura di Rimini, nonché a lungo membro del collegio sindacale di Plurima, società partecipata da Romagna Acque. Ci stringiamo al dolore della famiglia per la scomparsa di Stefano – ha detto Bernabè - che oltre ad essere uno stimato professionista, era anche un caro amico. Una persona di grande umanità, che per tutta la vita ha perseguito la sua passione per il territorio, per la natura, per gli animali, per l’acqua, e soprattutto per l’agricoltura a 360 gradi. Una passione profusa nei suoi molteplici impegni, da Confagricoltura alle numerose collaborazioni professionali, fino all’agriturismo e al birrificio artigianale fondati con la famiglia nella natia Monte Cerignone. Gli sia lieve la terra”.