Successo per la mostra di pittura collettiva al centro commerciale “I Malatesta”

Arte e solidarietà. Un binomio che ancora una volta si è dimostrato vincente, come dimostrato all’ultima edizione della Mostra di pittura collettiva al centro commerciale Malatesta a Rimini, organizzata da Fondazione Isal. La mostra ha riunito una selezione di opere realizzate da artisti che hanno generosamente messo a disposizione parte delle loro creazioni per sostenere la causa della ricerca e cura del dolore cronico persistente e incurabile. L'obiettivo principale dell’evento era, infatti, quello di raccogliere fondi per sostenere le attività volte a comprendere meglio e trattare il dolore cronico, offrendo così un sollievo tangibile a coloro che soffrono di questa afflizione.

“A nome dei volontari dell'Associazione Amici di Isal e di tutti i malati di dolore cronico – dice il presidente di Isal, William Raffaeli - desidero ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno partecipato alla mostra e che hanno contribuito a finanziare la Fondazione Isal nei progetti di ricerca di nuove cure per chi soffre di dolore cronico. Un ringraziamento speciale al Centro Commerciale I Malatesta, nella persona della direttrice Rita Cacchi, per averci ospitato e per averci messo a disposizione una bellissima location insieme a servizi di alta qualità. Una combinazione di fattori che hanno dato ampia visibilità alla mostra e che hanno decretato il successo di questa iniziativa”.

Dalla sua nascita, Fondazione Isal è protagonista delle più importanti iniziative nazionali sul tema del dolore e del suo trattamento. L’Associazione Amici di Isal coadiuva e sostiene la fondazione con l’obiettivo di perseguire un sogno importante, quello di realizzare un Polo nazionale per la ricerca e cura del Dolore Cronico Incoercibile, cioè senza possibilità di ottenere un beneficio con le cure conosciute su scala internazionale.

Fondazione Isal

Isal nasce nel 1993 come Istituto di Formazione e Ricerca in Scienze Algologiche, con lo scopo di promuovere la formazione medica e la ricerca sul tema del dolore cronico. Dall’esperienza dell’Istituto Isal nel 2007 nasce la Fondazione Isal che opera nella Ricerca sul dolore in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e numerosi Istituti di ricerca e università italiani e nel mondo. Dal 2009 la Fondazione organizza la Giornata Internazionale “Cento città contro il dolore” dedicata alla sensibilizzazione sociale e informazione ai cittadini sul tema del dolore cronico a cui aderiscono centinaia di associazioni e ospedali.