Con il suo carrozzino in “art decò”, la Moto Guzzi Sport 14 del 1929 incanta le strade riminesi

La Moto Guzzi Sport 14 del 1929 si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento “Expert Choice” nell’ambito della 40^ edizione dell’evento “Primavera di Augusto Farneti”, che si è svolto nel weekend sulle strade di Rimini, Sant’Arcangelo di Romagna e San Marino come seconda tappa della serie nazionale intitolata Asi Circuito Tricolore. Il rarissimo sidecar premiato dallo Sport Club Il Velocifero di Rimini, organizzatore della kermesse, e dal partner Catawiki, era tra le 70 moto storiche al via, tutte rigorosamente costruite entro il 1963. Portato dal collezionista marchigiano Alessandro Gatti, è contraddistinto dal carrozzino in alluminio realizzato in stile “art decò”. Un’altra Moto Guzzi, modello GT “Norge” del 1928, è risultata la più antica del lotto e, insieme a lei, si possono citare altre “perle rare” come le varie Ganna, Mas, Matchless, Sertum, Ariel, BSA e Benelli, tutte degli anni ’30 e ’40 del 1900; poi le più recenti Bmw, Norton, Ducati, Motobi degli anni ’50. Insomma, un vero museo della moto in movimento.

L’itinerario della manifestazione, studiato per valorizzare le bellezze paesaggistiche e architettoniche del riminese, ha portato gli equipaggi da Rimini a Santarcangelo, con la partenza della prima tappa (sabato 22 aprile) dal Ponte Tiberio; per la seconda parte del tour è stata scelta come destinazione la Repubblica di San Marino. Il “Primavera di Augusto Farneti” ha interpretato al meglio l’essenza di Asi Circuito Tricolore, il format d’eccellenza pensato dall’Automotoclub Storico Italiano per la valorizzazione del “Made in Italy” attraverso la passione per il motorismo storico dinamico.