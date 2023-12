“Natività alla Darsena piccola”, il Natale illumina il Porto di Cattolica

La luce della Natività illumina la Darsena piccola. Si è acceso domenica il tradizionale presepe del Porto di Cattolica con una cerimonia di inaugurazione a cui hanno preso parte tanti cittadini e che è stata arricchita dalle voci di bambini, genitori, insegnanti, ex studenti di “In-canto in coro” dell’Istituto comprensivo di Cattolica, diretto dalla maestra Claudia Giunta. La “Natività” è un’iniziativa promossa dal Comitato di quartiere Violina Casette Porto-Cattolica, dal Comitato Fronte del porto e dalla Marina di Cattolica. Presenti alla cerimonia l’assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini, l’assessora al Demanio Claudia Gabellini, il comandante Maurizio Spanò, la vice presidente del Comitato di quartiere Violina Casette Porto-Cattolica Lara Gennari, Nicoletta Olivieri presidente del Comitato Fronte del porto e don Andrea Scognamiglio di San Pio V che ha benedetto il Presepe. La Natività scalderà la Darsena con le sue luci per tutto il periodo delle feste.