Il nautofono ritorna a fischiare sul molo di levante ed è prevista l'apertura al pubblico del faro

L’11 aprile è la “Giornata del mare e della cultura marinara”, un momento a cui Rimini si sta preparando con tante iniziative, a cura di Rimini blue lab, tra cui il ritorno del nautofono sul molo di levante, l'apertura al pubblico del faro, e più di 600 alunni coinvolti in laboratori, incontri, attività. La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i giovani attraverso attività e momenti di confronto organizzati in collaborazione con le Capitanerie di porto – Guardia costiera al fine di sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” e rendedre gli studenti cittadini “attivi” del mare.

Insieme ad Anthea, Legambiente, Fondazione Cetacea e Capitaneria di Porto, Rimini Blue Lab, torna nelle scuole di San Giuliano (area pilota dell’Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile “ATUSS”) con laboratori, incontri e attività, che già dal mese di marzo stanno coinvolgendo oltre 600 alunni e alunne delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Un programma di formazione indoor e outdoor, anche in preparazione, per chi parteciperà, ai concorsi nazionali promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La Giornata sarà il punto di arrivo di un percorso di formazione condiviso, cui si aggiunge la restituzione alla cittadinanza del Nautofono.

Il programma

11 aprile, ore 11:30 C/o Molo di Levante Capitan Giulietti. Iniziativa pubblica (e aperta alle classi che partecipano alle attività sul porto). Il nautofono ritorna a fischiare.

Apertura al pubblico del Faro di Rimini. 11 aprile: ore 9.30, 12.30. 12 aprile: ore 9.30, 12.30, 14.00, 18.00. 13 aprile: ore 9.30, 12.30, 14.00, 18.00.