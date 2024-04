Il nautofono torna a fischiare, tutto pronto per la "Giornata del mare e della cultura marinara"

Giovedì (11 aprile) è la "Giornata del mare e della cultura marinara", e Rimini la celebra con una serie di iniziative a cura di Rimini blue lab. Tra queste, il ritorno del nautofono sul molo di levante che torna a fischiare (alle 11.30 evento dedicato), l'apertura al pubblico del faro, e più di 600 alunni coinvolti in laboratori, incontri, attività. La giornata, spiega il Comune, ha lo scopo di sensibilizzare i giovani attraverso attività e momenti di confronto organizzati in collaborazione con le Capitanerie di porto - Guardia costiera per sviluppare il concetto di "cittadinanza del mare" e rendere gli studenti cittadini "attivi" del mare. Insieme ad Anthea, Legambiente, Fondazione Cetacea e Capitaneria di Porto, Rimini Blue Lab, torna nelle scuole di San Giuliano (area pilota dell'Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile Atuss) con laboratori, incontri e attività, che già in marzo hanno coinvolto oltre 600 alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. (fonte: agenzia Dire)