Nessun legame con il terrorismo, la Cassazione assolve definitivamente Giulio Lolli

Nessun legame con il terrorismo islamico. L’imprenditore Giulio Lolli, ex patron della Rimini Yacht, è stato assolto definitivamente dalla prima sezione della Corte di Cassazione. Per lui pendeva l’accusa di terrorismo. La Procura aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma, che già aveva assolto Lolli dalle gravi accuse di comando e finanziamento del terrorismo internazionale e di organizzazione e traffico di armi per il terrorismo, ritenendole manifestamente infondate.

Lolli era stato detenuto dal 17 dicembre 2017 nel carcere di Mitiga (Tripoli) con l'accusa di terrorismo per la collaborazione fornita al gruppo armato denominato Shura di Bengasi oltre che di detenzione illegale di una pistola e trattenimento illegale in Libia. Lolli era arrivato in Italia il 1 dicembre del 2019 dopo che dal 2011 pendeva sul suo capo la richiesta di estradizione emessa dal sostituto procuratore Davide Ercolani che lo aveva indagato per le truffe della la Rimini Yacht.

La corte ha specificato che Lolli potrebbe aver avuto un coinvolgimento solo nella compravendita della barca Mephisto, a bordo della quale sono state rinvenute armi. Gli avvocati di Lolli stanno preparando la richiesta per una pena alternativa diversa dal carcere.