Non hanno pagato i tributi locali per 170 mila euro, il Comune sospende l'attività a due alberghi

Mancata regolarizzazione del pagamento dei tributi dal 2019, l'amministrazione comunale di Rimini ha disposto la sospensione dell’attività di due strutture alberghiere del territorio secondo quanto previsto dal Regolamento per il Contrasto all’evasione ex art. 15 ter.

Gli uffici competenti del Comune di Rimini hanno disposto nei mesci scorsi l'atto amministrativo che sospende l'attività di due strutture ricettive, a causa del mancato versamento di tributi locali (Tari, Imu, Imposta di Soggiorno) dall'annualità 2019. Un atto amministrativo scaturito dopo numerosi rilevi, comunicazioni e sollecitazioni formali, lungo un periodo temporale di 4 anni. Il mancato versamento delle due strutture ammonta a 170 mila euro.

Insieme a questi, sono in corso altri 6 analoghi procedimenti amministrativi di sospensione dell'attività a causa del mancato pagamento dei tributi comunali per una cifra complessiva di 600 mila euro.

“Va detto che il provvedimento - spiega l'assessore alle Attività economiche, Juri Magrini - giunge a valle, al termine di un lungo percorso fatto di comunicazioni formali, tutte disattese. Il tema generale è chiaro: in un panorama in cui gran parte delle strutture ricettive ed economiche contribuiscono regolarmente al pagamento dei tributi locali, occorre sanzionare chi non lo fa perché il mancato pagamento toglie risorse, strade, scuole a tutta la comunità. Questo provvedimento dunque, va nella direzione di promuovere e difendere l'equità e il bene comune, inteso come interesse dell'intera collettività. Ricordo sempre che proprio grazie al recupero dell'evasione fiscale che il Comune di Rimini, negli ultimi 15 anni, è riuscito a finanziare un bel pezzo dei suoi interventi di rigenerazione urbana e di promozione del sociale e della scuola".