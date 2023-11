Non indossa il velo, moglie picchiata e costretta a subìre rapporti sessuali contro la sua volontà

Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale un marocchino 55enne per il quale il gip ha emesso un'ordinanza restrittiva che impone all'uomo di rimanere ad almeno un chilometro di distanza dalla moglie e di non contattarla in alcun modo. Il nordafricano, infatti, è stato denunciato dalla vittima che al culmine della disperazione per la vita a cui era sottoposta ha trovato il coraggio di chiedere aiuto ai carabinieri raccontando tutte le vessazioni del marito. Le aggressioni fisiche e verbali, oltre alle minacce di morte, erano iniziate diversi anni fa quando la coppia viveva ancora nel loro Paese d'origine. Secondo il racconto della vittima il 55enne aveva un comportamento estremamente violento tanto da continuare ad alzare le mani su di lei che, alla fine, si era risolta per abbandonare il marito e fuggire in Italia portando con sè i figli. Nonostante questo, però, lo scorso luglio l'uomo era riuscito ad individuare dove la moglie vivesse e approfittando di una vacanza l'aveva raggiunta nel nostro Paese.

Con la scusa di chiedere ospitalità, aveva convinto la donna a riprenderlo in casa per alcuni giorni ma il comportamento del marito aveva avuto il sopravvento. Botte e minacce, secondo il racconto della vittima, erano ricominciate peggio di prima dovute anche alla decisione della signora di non indossare il velo. A questo si erano aggiunte le pretese del 55enne di avere rapporti sessuali e, dietro la minaccia "O fai sesso con me o ti accoltello", la moglie era costretta a subìre nuovi soprusi e umiliazioni. Quando la situazione era arrivata al limite della sopportazione, la donna aveva cercato di fuggire nuovamente ma era stata sorpresa dal marito con le valige in mano e nuovamente aggredita. E' stato a questo punto che la signora aveva denunciato l'intera vicenda che ha portato ad aprire un procedimento penale nei confronti del 55enne.