Non raccoglie i "bisogni" del cane e aggredisce le guardie, poi si scusa e viene ritirata la denuncia

Due Guardie ecologiche volontarie avevano presentato denuncia presso la stazione dei Carabinieri a seguito di un'aggressione subita da parte di un cittadino residente a Rimini, a cui era stato richiesto di provvedere a raccogliere da terra le deiezioni del proprio cane, così come prevede espressamente l'articolo 44 del Regolamento di Polizia Urbana. L'uomo, per tutta risposta, si era lanciato in invettive contro le Gev, cercando anche un'aggressione fisica. Il fatto era avvenuto lo scorso 17 novembre, attorno alle 8,50, in piazza Malatesta. Successivamente all’episodio, il trasgressore è stato rintracciato attraverso il chip del suo cane dai Carabinieri Forestali e a fronte di quanto accaduto si è scusato per il comportamento scorretto. A seguito del gesto, le due Guardie ecologiche hanno deciso di ritirare la denuncia.