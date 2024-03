Notte Rosa, le strategie di Cecchetto: "La Romagna sarà una dance floor. Mi piacerebbe Mengoni"

La Notte Rosa trasformerà la Romagna in una immensa Dance Floor. A svelare le idee per il nuovo format è stato Claudio Cecchetto (ambassador di Visit Romagna) durante la commissione consiliare dell’altro giorno. La nuova Notte Rosa, ormai diventata maggiorenne, si appresta così a vedere come assoluto protagonista il ballo. La data è quella annunciata da tempo: dal 5 al 7 luglio. Ancora non v’è certezza degli ospiti che animeranno le serate. Ma Cecchetto annuncia che da lunedì inizierà il tour nei comuni, con sindaci e amministratori, per provare a definire le strategie.

“La Notte Rosa è arrivata ai suoi 18 anni, è maggiorenne, allora si dice che ci vorrebbe una svolta – sono state le parole di Claudio Cecchetto in commissione -. L’anno scorso c’è stato un aggiornamento sul claim con Pink Fluid, un messaggio di inclusione che continuerà anche quest’anno. Ci mettiamo a disposizione di tutti i sindaci e le amministrazioni della Romagna per sentire quali sono le loro idee per gli eventi, la Romagna è molto conosciuta per essere una dance floor, oltre che quest’anno c’è la ricorrenza dei 70 anni di Romagna Mia, un genere che è uscito dalla Regione ed è diventato Nazionale. In questa bella ricorrenza dei 70 anni, dovremo parlare di ballo, da qui non è partito solo il liscio ma tutto il fenomeno delle discoteche. Ora non vorremmo limitare la Notte Rosa al liscio, nemmeno alla dance, ma vorremmo che ci fosse spazio per tutti i balli. La Romagna diventerà una grande dance floor all’aperto, pensiamo all’hip hop, al country, addirittura siamo in contatto con l’organizzazione della taranta per fare una specie di gemellaggio”.

Poi Cecchetto prosegue con le idee per la nuova edizione: “Il tema è abbastanza facile, in qualsiasi paesino mi piacerebbe vedere una piccola orchestrina con balli, sarebbe bello che si ballasse anche nei negozi, il ballo è anche una questione di benessere, il movimento aiuta a tenersi in forma. Spero che questo possa diventare un format per il futuro per la Notte Rosa, un weekend dance. Non vedo l’ora di mettermi all’opera, da lunedì inizio a girare diverse amministrazioni”.

E in conclusione sui concerti dice: “Vi assicuro che parlando con Jamil è orientato verso proposte particolarmente giovani, si parlava di Mengoni, non di Loredana Bertè anche se per lei ho una stima profonda. Infine per la Notte Rosa ci saranno delle deroghe, una speciale licenza di ballo, che a mio avviso andrebbe rinforzata anche in altri periodi”.