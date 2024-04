Nuova Marecchiese, sindaci a Roma al ministero: "Conferito l'incarico ad Anas per il progetto"

Si è svolto martedì pomeriggio (9 aprile) nella sede del Mit a Roma un incontro sulla viabilità di vallata e la nuova Marecchiese fra i sindaci della Valmarecchia, la Provincia di Rimini, il viceministro Galeazzo Bignami e i funzionari Anas. “Un incontro proficuo in cui è stato confermato che la progettazione della nuova Marecchiese è stata inserita nell’accordo di programma ed è stato conferito il relativo incarico ad Anas, che ha già avviato gli studi e i monitoraggi sui flussi di traffico e completerà il quadro esigenziale entro la fine dell'estate" commentano i primi cittadini.

Ricevuto tale quadro, le parti si ritroveranno in un ulteriore incontro con il vice ministro per organizzare le fasi successive di confronto con le comunità locali e la progettazione definitiva. "Accade sempre qualcosa di utile e importante quando la collaborazione istituzionale tra livelli diversi di governo, nazionale e locale, si concentra su obiettivi comuni. È il caso della Marecchiese e di una viabilità strategica per la sopravvivenza dell'entroterra e della montagna. Come amministratori di territori ricchi di storia, orgoglio e prospettive, confidiamo che il lavoro di squadra così impostato possa proseguire" concludono i sindaci.