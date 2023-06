Partiranno a metà del mese di luglio i lavori di realizzazione per la nuova piscina comunale di Rimini. In previsione dell’avvio delle opere, l’Amministrazione ha organizzato un incontro aperto alla cittadinanza in programma mercoledì 5 luglio alle ore 21 il centro sociale culturale Viserba 2000 (via Baroni 9).