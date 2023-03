Nuova rotonda sull'Adriatica: riapre via del Mare, ma chiude parzialmente via Grotta

Proseguono come da programma i lavori per la realizzazione della rotonda all?incrocio tra la statale 16 e Via Grotta. Terminata la prima fase, lunedì 13 marzo prenderà il via il secondo step del progetto che prevede la riapertura della Via del Mare e la chiusura parziale di Via Grotta. La circolazione ordinaria sarà infatti consentita in direzione monte-mare, con obbligo di svolta a destra all?incrocio.



La linea 61 del trasporto pubblico locale e lo scuolabus subiranno delle modifiche di percorso. Per tutta la durata dei lavori, prevista tra i 30 e i 45 giorni, l?autobus di Start Romagna non transiterà per la parte a mare di Via Grotta e quindi non effettuerà la fermata in località Ca? Meli; il bus dovrà essere preso a Villaggio Argentina. Lo scuolabus, invece, continuerà a percorrere Via Grotta, ma andrà preso alla fermata di Via Marecchia.

Con l?avvio della seconda fase dei lavori, andrà definitivamente in pensione il semaforo presente all?incrocio. ?Siamo soddisfatti dell?iter di realizzazione dell?opera ? commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -. L?obiettivo, come previsto dal progetto, è quello di avere la nuova rotonda in piena efficienza per l?inizio della stagione estiva. Per i turisti che sceglieranno Misano come meta delle loro vacanze, oltre ovviamente ai nostri residenti, sarà una una nuova e bella viabilità con garanzie di maggior fluidità del traffico e di sicurezza.



Considerato l?impatto delle modifiche alla circolazione, indispensabili per la realizzazione di un?opera che consentirà di mettere in sicurezza l?incrocio e di rendere più fluido il traffico che collega la zona turistica, la Polizia Locale nella giornata di lunedì presidierà l?area per vigilare che non si verifichino particolari criticità per il traffico.