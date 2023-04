Nuova Ztl, nessuna particolare criticità ai varchi di accesso. Ma vanno aggiornati i Gps dei navigatori

Senza criticità il bilancio della nuova Zona a Traffico Limitato del Parco del Mare nord, nel quale - a partire da sabato scorso - sono entrate in funzione per il pre esercizio le telecamere da Rivabella a Torre Pedrera. "Un quadro dunque di gestione positiva - informa l'amministrazione -, nonostante il fine settimana sia stato ricco di presenze turistiche e a partire dal sabato santo si siano messi in funzione tutti i sistemi di controllo elettronici, installati per far vivere a pieno e in totale sicurezza il nuovo lungomare a cittadini e turisti. Un sistema di controlli che garantisce in parallelo l’accessibilità alle abitazioni, alle attività dell’area, a operatori, residenti e visitatori".

La presenza degli uomini della Polizia locale ha avuto soprattutto un profilo di tipo informativo e di assistenza alla viabilità. Una situazione sempre sotto controllo, con cittadini e turisti, trovati prevalentemente già informati sulle novità legate alle telecamere e alle registrazioni delle targhe, a cui nella maggior parte dei casi avevamo provveduto gli stessi titolari degli alberghi per i propri clienti.

Le vie Tolemaide, Genghini e Verenin Grazia, oltre ai varchi di Rivabella sono stati gli accessi maggiormente presidiati dagli uomini in divisa, che hanno presidiato anche il varco di via Polazzi nelle ore notturne. In questi giorni inoltre gli uffici comunali si stanno interessando anche per far aggiornare le mappe dei percorsi suggeriti dalle applicazioni con navigatori Gps, ancora non aggiornati alla nuova viabilità.

Come noto il presidio della Polizia locale in questa prima fase di pre-esercizio, che avrà una durata di minimo 30 giorni, si concentrerà sui varchi con una rotazione da parte degli agenti, che effettueranno i dovuti controlli e saranno a disposizione della cittadinanza per dare le necessarie istruzioni agli automobilisti sulle modalità di fruizione della Ztl. Durante quest’arco di tempo, infatti, le telecamere di controllo saranno accese senza tuttavia sanzionare, in base a quanto previsto dal Codice della Strada.

Come preannunciato, in questa fase l’amministrazione comunale invierà comunicazioni ai soggetti che risultano accedere alla Ztl in assenza di permesso per informarli della vigenza della Ztl, allertarli di quanto rilevato e invitarli a regolarizzare la loro posizione in caso siano potenziali beneficiari di permessi.