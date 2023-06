Nuove attrezzature alla Pediatria dell’Infermi, grazie a una raccolta fondi promossa da Amway Italia

Nuova donazione alla pediatria dell’ospedale Infermi di Rimini, grazie all’iniziativa “Bimbi che aiutano Bimbi, promossa da una task force composta dall’associazione di Volontariato Dottor Clown Rimini, l’Azienda Amway e suoi collaboratori. Nata nel 2019 dalla volontà di Aurea Gosti, Incaricata Amway anche quest’anno, ha rinnovato il suo impegno nel sostenere con questo progetto speciale e il supporto di famiglia, amici e il proprio gruppo di Incaricati, programmi a sostegno dei bambini meno fortunati nella provincia di Rimini.

Dopo aver raccolto 2.000 euro nel 2021, giunge al termine la seconda edizione, che ha concretizzato la nuova donazione grazie alla quale è stato possibile donare all’Ospedale “Infermi” di Rimini un dispositivo mutiparametrico per il monitoraggio dei pazienti e contribuire all’acquisto di 5 frigoriferi. Il monitor permette di effettuare una serie di monitoraggi tramite un unico strumento: pressione sanguigna (dal neonato all'adolescente), ecg e frequenza cardiaca, spo2, frequenza del polso e del respiro.

I frigoriferi, invece, sono collocati in alcune stanze di degenza dove abitualmente vengono ricoverati pazienti ad alta complessità, con ricoveri lunghi e necessità di isolamento. In questo modo, il familiare può conservare alcuni alimenti direttamente nella stanza, previo consulto medico. Questo permette di creare un ambiente ancora più familiare durante la degenza.

L’Associazione di Volontariato Dottor Clown Rimini ha lo scopo di portare il sorriso negli ospedali, soprattutto ai bambini, ma anche ai loro genitori e persino agli infermieri e ai dottori. Il loro primo obiettivo è quello di donare un sorriso ai bimbi malati, un frangente di allegria e spensieratezza che li aiuti a superare i momenti più difficili.

A rendere possibile questa raccolta fondi sono state borracce e agende animate dai disegni colorati e pieni di speranza di Layra Romagnoli, figlia di Aurea, e l’aiuto di alcune amiche.

“Ciò che continua a guidare il progetto è la volontà di essere d’aiuto a persone che vivono situazioni meno fortunate - racconta Aurea Gosti - abbiamo scelto Dottor Clown Rimini perché, a causa di un’esperienza personale, abbiamo avuto modo di vivere le difficoltà di certi reparti dell’ospedale e, quindi, l’importanza di chi, in queste situazioni, cerca di portare un sorriso. Ho deciso di coinvolgere attivamente mia figlia Layra nell’iniziativa per sensibilizzarla su queste realtà e coltivare il suo altruismo e la sua speranza”.

Il 16 giugno 2023, presso la sede dell’Ospedale “Infermi” di Rimini, si è svolto un incontro per celebrare questo importante traguardo e annunciare l’inizio della terza raccolta, che prevederà nuovamente la creazione di gadget personalizzati. All’incontro erano presenti: Gianluca Vergine, direttore UO Pediatria Rimini, Anna D’Elia, coordinatrice UO Pediatria Rimini, Marzia Evangelisti, Ufficio Fundraising, membri del direttivo di Dottor Clown Rimini, Aurea insieme a una piccola parte del suo gruppo e Amway Italia. Insieme, per non smettere di portare sorrisi là dove c’è più bisogno.