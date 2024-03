Nuove condotte del gas a Marina Centro, previste alcune modifiche alla circolazione stradale

Per consentire l'esecuzione dei lavori di posa di una nuova condotta del gas in Viale Cormons e in Viale Nazario Sauro, a partire dal prossimo lunedì 25 marzo sono previste alcune limitazioni alla circolazione stradale con la chiusura - in fasi susseguenti - di alcune strade di quel quartiere che sono collegate all’area interessata dai lavori.

In particolare i lavori, per i quali sono previsti nuovi allacci e collegamenti delle condotte del gas, produrranno degli scavi sul viale Cormons e su viale N. Sauro, da Via Trieste a Via Fiume. Lavori per i quali anche altre vie collegate, inserite in quel comparto, saranno oggetto di alcune modifiche alla circolazione, a seconda dello stato di avanzamento del cantiere.

Le limitazioni alla circolazione riguardano infatti anche le vie Trento, Pola, Latisana, Montebelluna e la via Monfalcone. Quest’ultima non verrà mai interrotta dalla circolazione stradale ma sarà interessata da un cambio di senso di marcia, che si modifica a seconda delle varie fasi di avanzamento del cantiere e sempre per consentire ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni. Obiettivo per il quale anche le altre vie, a seconda dello spostamento dell’area cantierizzata, saranno soggette a una temporanea inversione di senso di marcia.

Le chiusure delle vie interessate dai lavori e le modifiche alla circolazione, si susseguiranno per alcune settimane, fino alla fine del mese di aprile, ma non riguardano mai i residenti che potranno sempre raggiungere le proprie abitazioni, come i mezzi di polizia e soccorso, i veicoli diretti alle attività ricettive e quelli diretti ai passi carrai. Per i non residenti sono previsti percorsi alternativi segnalati, al fine di convogliare il traffico fuori dalla zona del quartiere interessato dalle limitazioni. Successivamente alla conclusione dei lavori seguirà il ripristino della pavimentazione stradale.

