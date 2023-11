In arrivo nuove risorse per i parchi e per la tutela della biodiversità

Via libera della giunta regionale alla ripartizione dei contributi tra gli enti di gestione dei parchi naturali e delle aree protette, una superficie di quasi 367 mila ettari, il 16,3% del territorio regionale. “Dopo aver stanziato 3,6 milioni di euro per 43 interventi di manutenzione ordinaria in tutta l’Emilia-Romagna lo scorso anno, ora arrivano risorse straordinarie per 1,4 milioni di euro – commenta Nadia Rossi, consigliera regionale dem –. Gli obiettivi dei progetti finanziati sono la gestione e il ripristino di habitat naturali, azioni e campagne di comunicazione per la valorizzazione degli ambienti naturali protetti, interventi di manutenzione delle strutture e infrastrutture di visita all’insegna della fruizione diffusa e sostenibile, come sentieri e percorsi ciclabili e pedonali. Tutto quel che serve per sostenere i nostri parchi e tutelare la biodiversità della nostra terra”.

Anche il Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello tra i destinatari delle risorse per quasi 57mila euro. “Un luogo del cuore che invito a scoprire, valorizzare, apprezzare, perché è stupendo per ogni attività. Dal trekking al cicloturismo, un luogo naturalistico prezioso da tutelare, che vedrà la Regione al suo fianco” conclude Rossi.