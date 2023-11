Nuovo sbarco di migranti a Ravenna, anche Rimini dovrà farsi trovare pronta per l'accoglienza

Anche Rimini dovrà farsi trovare pronta per l'ospitalità. È confermato per mercoledì a mezzogiorno l'arrivo al porto di Ravenna della nave ong di Medici Senza Frontiere 'Geo Barents', con a bordo 57 migranti salvati lo scorso venerdì da una barca di legno trovata nella zona di Malta, a 1639 chilometri da Ravenna. I migranti salvati sono 44 adulti, tutti uomini, e 13 minori non accompagnati tra i 15 e i 17 anni, per la maggior parte del Bangladesh, Sudan del Nord, Egitto, Etiopia, Eritrea e Pakistan. La notizia è riportata da RavennaToday.

I 13 minori saranno collocati nella struttura di Santa Maria in Fabriago a Lugo, mentre gli adulti saranno ripartiti a livello regionale secondo il piano concordato con la Prefettura di Bologna. A Ravenna non ne rimarrà neanche uno: la maggior parte (11) andranno a Bologna, 8 a Modena, 6 a Reggio Emilia, 5 a Parma, 4 a Forlì-Cesena e 4 a Rimini, 3 a Ferrara e 3 a Piacenza.