Occupazione abusiva in un hotel chiuso di Viserba: immobile sottoposto a sequestro dalla Municipale

Nel pomeriggio di mercoledì, 27 marzo, su sollecitazione della società locataria di un hotel situato a Viserba, la Polizia locale ha proceduto a un'accurata ispezione presso la struttura alberghiera, chiusa da agosto ma mai restituita formalmente ai proprietari. L'operazione di controllo ha rivelato una serie di irregolarità di natura legale.

Nonostante l'hotel dovesse essere in stato di inattività, gli agenti della squadra giudiziaria hanno infatti trovato all'interno di una delle camere un individuo, risultato poi un ex dipendente dell’albergo, che stava lì senza alcun diritto o autorizzazione. L’uomo, oltre a violare le norme sull'occupazione degli immobili, alloggiava in un contesto non conforme alle essenziali norme antincendio, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella della struttura.

Ulteriori indagini hanno suggerito l'occupazione abusiva di altre tre camere dell'hotel, benché, al momento del sopralluogo, non sia stato possibile individuare gli occupanti. Al termine del servizio, l'ex dipendente è stato denunciato per occupazione abusiva, mentre l'immobile è stato sottoposto a sequestro.