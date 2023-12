“Ogni casa una storia”, con Acer la mediazione sociale diventa un libro

Un’esperienza virtuosa, come quella della mediazione sociale, raccontata nero su bianco nelle pagine del libro “Ogni casa una storia”. Il volume realizzato da Acer Rimini e dalla Cooperativa Fratelli è Possibile è stato destinato agli amministratori del territorio, per consentirgli di vivere alcuni spaccati di storie che accadono tre le mura degli alloggi gestiti da Acer Rimini dove, grazie all’attività della mediazione sociale realizzata dalle operatrici della Cooperativa Fratelli è Possibile, affiancata a quella degli agenti accertatori dell’Ente casa, si riescono a mettere in campo azioni che consentono di mitigare o risolvere situazioni conflittuali o di disagio degli inquilini.

Il libro è stato presentato giovedì 7 dicembre, nella sala polivalente del complesso edilizio Erp di via Pascoli 7, alla presenza degli amministratori del territorio.

Ad illustrare ai presenti il volume realizzato erano presenti: Tiziano Arlotti, presidente di Acer Rimini; Alessandra Atzei, Direttore Generale di Acer Rimini; Elisa Zavoli, sociologa e responsabile della progettazione e sviluppo della cooperativa Fratelli è Possibile; Michela Piacenza, psicologa e psicoterapeuta, responsabile del servizio di mediazione; Ivan Mazzocchi e Marco Bertozzi, agenti accertatori di Acer Rimini; Marco Dorelli e Maria Rivola che si sono occupati della parte grafica e contenutistica del volume.

"Quando ci è stato proposto di realizzare un libro per raccontare l’attività di Acer Rimini con Fratelli è Possibile – raccontano il presidente Arlotti e il direttore Atzei -, abbiamo accolto l’iniziativa con entusiasmo. Uno dei cambiamenti più proficui avvenuti negli anni Duemila, infatti, è stato l’avvio di una lungimirante partnership tra il settore pubblico e il privato che ha consentito uno sforzo collettivo per contrastare il disagio e il degrado abitativo che a volte si insinuano negli alloggi pubblici".

La presentazione è stata anche l’occasione per tracciare il lavoro, costante, svolto degli agenti accertatori di Acer Rimini, nell’ambito dell’attività di controllo del rispetto delle regole da parte degli assegnatari degli alloggi Erp: sono 1300 i controlli effettuati dal 2018 – anno in cui divenne operativo il servizio – ad oggi. 200 controlli solo nel 2023. Parallelamente anche l’impegno della mediazione sociale, con circa 150 nuclei familiari incontrati nel 2023.

"Il lavoro svolto insieme da Acer Rimini e la Cooperativa Fratelli è possibile – Aggiungono Arlotti ed Atzei -, mette al centro la persona e la contestualizzazione dei suoi problemi, e consente di migliorarne le condizioni di vita, accompagnandola in un percorso che favorisce la socialità e una maggior autonomia nella cura della casa. “Ogni casa una storia”, con alcune storie e fotografie raccolte nell’arco di vent’anni, nasce proprio dal desiderio di spiegare quale sia la complessa funzione di Acer, ma anche di sottolineare l’importanza di un approccio collaborativo tra operatori pubblici e privati per garantire aiuto costante a chi ne ha bisogno e affrontare con tempismo situazioni particolari".