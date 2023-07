Da oltre 50 anni sempre in vacanza nella Regina dell'Adriatico. "Sono una memoria storica della città"

Il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi ha ricevuto in sala giunta il signor Renato Bonazzi insieme alla moglie Marialuisa Zoni. I coniugi, originari di Bologna, si recano in vacanza a Cattolica dal 1968 quando hanno iniziato a prendere in affitto un appartamento nel centro città. A loro è stato consegnato l'attestato di "Amici di Cattolica" prima delle consuete foto di rito.

"Incontrare turisti che scelgono Cattolica da così tanto tempo - sottolinea Belluzzi - è sempre un vero piacere. Il rapporto che si instaura tra la nostra città e chi viene in vacanza deve essere sempre motivo di orgoglio per tutti noi. I turisti come la famiglia Bonazzi sono una vera e propria memoria storica della nostra città, che negli anni l’hanno vista cambiare ma con gli occhi di chi non la vive quotidianamente, per questo la loro opinione è molto importante. Dalle loro parole ho colto che un ruolo strategico alla fidelizzazione lo ha avuto sicuramente il magnifico rapporto con i nostri operatori economici, durante la nostra chiacchierata Renato e Marialuisa hanno sottolineato più volte straordinaria accoglienza che hanno percepito negli anni di villeggiatura. Dimostrazione ulteriore che questo elemento è un valore aggiunto nel nostro sistema turistico".