Un'opera attesa da decenni, apre al traffico il nuovo collegamento con la Statale 16

Si conclude il percorso per la nuova viabilità di collegamento tra San Giovanni e la Statale SS16. I lavori per la realizzazione della nuova rotatoria hanno permesso di creare un nuovo accesso alla SS16 dalla frazione Montalbano, che così diventa più connessa sia con la viabilità nazionale che con il capoluogo. Nella giornata di giovedì (19 ottobre) saranno in corso i collaudi tecnici e amministrativi, al termine dei quali si verificherà la formale presa in consegna da parte dell’amministrazione con la conseguente apertura al traffico. Si presume che questo possa avvenire nel tardo pomeriggio.

I lavori fanno parte di un finanziamento europeo con fondi “Sviluppo e coesione” da 1 milione e mezzo di euro a cui il Comune ha aggiunto i maggiori oneri per gli espropri e l’aumento dei prezzi legato all’inflazione e al caro prezzi.

“Un altro tassello della nostra strategia di potenziamento della viabilità e della valorizzazione delle frazioni marignanesi si conclude. Il nostro impegno è ora già rivolto alle prossime realizzazioni” afferma l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Vagnini.

“Si tratta di un’opera strategica, attesa da decenni che finalmente cambia la viabilità comunale e di vallata, rendendo più agevoli e veloci gli spostamenti; per questo siamo davvero soddisfatti” afferma il sindaco Morelli.