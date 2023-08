Operazione "Ferragosto sicuro", pattuglione delle forze dell'ordine negli edifici abbandonati

Pattuglione delle forze dell'ordine che, alla vigilia di Ferragosto, hanno passato al setaccio gli edifici abbandonati nella zona sud di Rimini. Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di Finanza, nella notte tra domenica e lunedì, hanno controllato ex colonie, alberghi in disuso e la spiaggia libera. Tutti gli obiettivi erano nella zona sud di Rimini dove, lo scorso 6 agosto, una 21enne ucraina è stata massacrata di botte e violentata da uno sconosciuto. Una cinquantina le divise scese in campo per ispezionare le strutture che, soprattutto in questo periodo, diventano ricovero per gli sbandati che allestiscono al loro interno degli accampamenti di fortuna. Il bilancio finale ha visto venire identificate 100 persone e, dagli accertamenti, diverse di queste erano sottoposte foglio di via obbligatorio dal Rimini e per questo sono state denunciate a piede libero.

E' quindi partita a pieno regime l'operazione "Ferragosto sicuro" decisa dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che vedrà scendere in campo in questi giorni ulteriori rinforzi da parte delle forze dell'ordine: 130 unità della Polizia di Stato, alle quali occorre aggiungere gli ulteriori rinforzi richiesti (180 unità); 110 unità dei carabinieri; 184 della Guardia di Finanza; 30 unità della Polizia Stradale, 23 della Ferroviaria e 12 di quella di Frontiera. Garantito, inoltre, il massimo dispiegamento di uomini e mezzi della Capitaneria di Porto, del ROAN, dei Vigili del Fuoco e delle Polizie Municipali.