Ospedale di comunità, cantiere per lavori di scavo nella strada di accesso al Pronto Soccorso

A partire da lunedì 15 e fino a venerdì 19 aprile sono in programma lavori di scavo che interessano la strada di accesso al Pronto Soccorso sullo svincolo da viale Settembrini all’altezza della Rotonda Donatori di Sangue. L’intervento, necessario per la realizzazione dei sottoservizi per l'Ospedale di Comunità (Osco) nel polo ospedaliero di Rimini finanziato con fondi Pnrr, in particolare della nuova cabina di trasformazione per l'alimentazione elettrica dei due fabbricati Casa della Comunità e Ospedale di Comunità, oltre che per eliminare le interferenze impiantistiche con la nuova palazzina delle degenze (intervento PNC), consisterà in: realizzazione della traccia sull'asfalto (giornata di lunedì); realizzazione dello scavo con la posa delle tubazioni per l'alloggiamento dei cavi di alimentazione; chiusura degli scavi e asfaltatura. Queste ultime lavorazioni saranno realizzate in due fasi (metà sede stradale alla volta) da martedì a venerdì.

Tutte le operazioni di scavo e chiusura/asfaltatura saranno realizzale lasciando sempre almeno mezza sede stradale utilizzabile in modo da garantire in ogni momento l’accesso al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero. Durante le fasi di lavorazione che interferiranno con la sede stradale sarà presente personale dell'impresa che regolamenterà il traffico dei mezzi in arrivo/partenza al e dal Pronto Soccorso. Al termine del turno di lavoro la sede stradale sarà liberata il più possibile per garantire il transito sicuro dei mezzi e gli scavi saranno coperti/protetti. Il cantiere sarà opportunamente segnalato sia nelle ore diurne che notturne.