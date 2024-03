Pannello di legno precipita dal terzo piano e colpisce in testa il titolare della ditta

Grave incidente sul lavoro, nella mattinata di martedì, a Rimini con il titolare di una ditta di falegnameria rimasto seriamente ferito alla testa e trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza. Dalle prime ricostruzioni l'uomo, un 78enne, era impegnato nel montaggio dei mobili nelle stanze di un hotel di viale Vespucci a Marina Centro. Per portare i pannelli di legno nelle camere al terzo piano della struttura ricettiva era stato utilizzato un montacarichi esterno. Intorno alle 9.45, per cause ancora in corso di accertamento, una volta che la piattaforma era arrivata in cima dal cestello è caduto un pannello che è precipitato in testa all'anziano dopo un volo di oltre 10 metri.

Il 78enne è stato centrato alla testa ed ha perso conoscenza mentre è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto il personale del 118. L'imprenditore è stato stabilizzato dai sanitari che, vista la situazione, hanno chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. L'uomo è stato quindi trasportato all'eliporto dell'Infermi per poi essere trasbordato e trasferito d'urgenza nel nosocomio cesenate. In viale Vespucci, per ricostruire con esattezza quanto accaduto ed effettuare i rilievi di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Il 78enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dove, i medici, si sono riservati la prognosi.