Cittadini coinvolti per animare i parchi Cervi e Migani

Attività, eventi e iniziative per animare due parchi della città all’insegna dell’educazione ambientale, del benessere e della cura dello spazio pubblico.

Il Parco Cervi nel cuore della città e il Parco Migani di Miramare saranno al centro del progetto sperimentale “Ci troviamo al parco? Vivere, sentire, animare il quartiere”, ideato dal Centro di Educazione Ambientale del Comune di Rimini e curato da Ecomuseo Rimini in collaborazione con La Bottega Culturale.

Di cosa si tratta

Il progetto, che avrà una durata di 10 mesi, nasce allo scopo di realizzare attività di animazione, educazione ambientale e aggregazione sociale, per rendere i parchi urbani non solo spazi verdi o luoghi di passaggio, ma centri di aggregazione per la comunità. L’idea è quella di animare i due parchi cittadini anche attraverso iniziative di outdoor education, di sensibilizzazione ai temi di sostenibilità ambientali, oltre che attività all’aria aperta dedicate al benessere psicofisico.

Un’iniziativa che si intreccia ed è in coerenza con l’ampio piano pluriennale di interventi che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per la valorizzazione dei parchi urbani, proprio con l’obiettivo di coniugare la riqualificazione del verde ad una sempre maggiore fruibilità e vivibilità di questi spazi che per natura rappresentano luogo di incontro e socialità. Il piano dell’Amministrazione prevede interventi proprio sul parco Cervi, al centro di un articolato Masterplan che sarà realizzato per stralci, il Parco Briolini al centro di un progetto di riqualificazione e sicurezza urbana partecipata cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, a cui seguiranno interventi su ulteriori due parchi (uno a nord e uno a sud della città) in corso di definizione.

La partecipazione

Elemento chiave del progetto “Ci troviamo al parco? Vivere, sentire, animare il quartiere” è la partecipazione. Ecomuseo ha lanciato una call pubblica aperta fino al 19 febbraio per la raccolta di idee e iniziative da promuovere nei due parchi inseriti nel progetto. La call è rivolta a tutte le realtà del territorio, dalle associazioni del terzo settore, alle imprese locali e ai singoli cittadini con l’obiettivo di fare rete e creare un calendario di iniziative da realizzare durante la primavera e l’estate fino al 30 ottobre. Tutte le attività saranno libere e gratuite. Il progetto è stato inoltre presentato agli istituti scolastici (istituto comprensivo Miramare, Istituto comprensivo Centro Storico e Liceo Giulio Cesare-Valgimigli) per un possibile coinvolgimento anche di alunni e insegnanti nella progettazione e nella fruizione delle attività.

Chiunque voglia presentare una proposta, potrà farlo compilando l’apposito modulo on line disponibile sul sito web del Comune alla pagina dedicata (www.comune.rimini.it/documenti/paesaggi-sociali-ci-troviamo-al-parco-vivere-sentire-animare-il-quartiere) o inviando una email ad ecomuseorimini@gmail.com.

Per i residenti sarà realizzato un punto di ascolto e raccolta di idee sabato 17 febbraio dalle 10 alle 13 in contemporanea al Parco Cervi e al Parco Migani.