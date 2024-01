Partiti i lavori di ampliamento al cimitero di Misano Monte, previsti 80 ulteriori loculi

Sono partiti in questi giorni, come previsto, i lavori di ampliamento del cimitero di Misano Monte. Il progetto, approvato a fine 2023 per un importo complessivo che ammonta a poco meno di 237.000 euro, prevede la realizzazione di una struttura bifacciale a 4 piani, idonea a consentire un futuro ampliamento, posizionata nella parte vecchia del cimitero. La nuova struttura garantirà una disponibilità di 80 ulteriori loculi. La fine dei lavori è prevista entro l’inizio dell’estate.

L’ampliamento del cimitero di Misano Monte segue gli interventi già ultimati nelle strutture di Capoluogo e Scacciano e va a completare sistemazione dei tre cimiteri di Misano Adriatico con un ampliamento del numero di loculi che potrà soddisfare le future esigenze.