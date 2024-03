Le porte dell'Infermi aperte alle associazioni di volontariato del territorio

L’ospedale ‘Infermi’ di Rimini torna ad aprire le sue porte alle associazioni di volontariato. L’appuntamento con l’iniziativa denominata “La Pasqua del Volontariato” è in programma martedì 26 marzo, dalle ore 9 alle 18: nel corridoio monoblocco – piano rialzato dell’ospedale viene allestito un mercatino di Pasqua con i banchetti delle varie associazioni con prodotti a tema e materiale informativo per promuovere le proprie attività.

“Si tratta di un’opportunità che offriamo alle associazioni per raggiungere chi ancora non le conosce e dunque valorizzare il loro costante impegno a fianco dei pazienti e dei professionisti - spiega Francesca Raggi, direttore medico del Presidio Ospedaliero Rimini Santarcangelo Novafeltria -. Da parte nostra rappresenta pure l’ulteriore dimostrazione della fiducia e della stima che ci lega a tali associazioni, ringraziandole per il prezioso contributo che sempre riconfermano. E al tempo stesso la conferma fattiva di un ospedale che sempre più si apre alla comunità per avvicinare le persone del territorio, sintetizzato anche dal motto ‘Abbi cura di me’ che abbiamo scelto e campeggia sulle pareti della struttura”.