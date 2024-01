I cittadini salutano la pista di pattinaggio sul ghiaccio, fulcro del Natale misanese

Si chiude l'esperienza di Misano On Ice in piazza della Repubblica. Fiore all'occhiello della programmazione natalizia è stata la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio di circa 500mq, allestita anche quest'anno da Dits Italia Srl. Un'attrazione a consumi ridotti, che ha regalato a tutti un Natale all'insegna del divertimento ma con un impatto energetico minimo.

Dal 25 novembre scorso, giorno dell'inaugurazione, fino al 7 gennaio, la pista di pattinaggio è diventata un punto di riferimento per tantissime famiglie ma soprattutto per i più piccoli, che hanno potuto cimentarsi in evoluzioni sul ghiaccio in completa sicurezza. Novità di quest'anno: la pista è arricchita da una 'saletta' esclusiva per festeggiare compleanni o organizzare eventi e aperitivi tra un'evoluzione e una 'scivolata' sul ghiaccio e l'altra. Iniziativa molto apprezzata dall'utenza.

"Ancora una volta il sodalizio con Misano Adriatico è stato apprezzato dal pubblico - dice Stefano Burotti, responsabile di Dits Italia Srl -. Per noi si tratta del secondo Natale in piazza della Repubblica, una location particolarmente amata dai residenti e dai visitatori: l'amministrazione comunale ha saputo, ancora una volta, ricreare alla perfezione la magica atmosfera natalizia. Un'amministrazione alla quale desideriamo rivolgere il nostro ringraziamento per il supporto e la fiducia. Un ringraziamento sentitissimo infine a Conad Rio Agina di Renato Bernardini e Giorgio Cecchini, partner fondamentale per la nostra iniziativa a Misano. Così come desideriamo ringraziamo la Ferramente Genghini di Morciano di Romagna per il supporto".