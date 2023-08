Paura nel ristorante vicino alla stazione, cercano di rubare dalla cassa e minacciano di morte i titolari

Attimi di tensione nella serata di giovedì (10 agosto), attorno alle 21, in un ristorante nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Rimini. Due giovani di origine nordafricana, tra i 25 e i 30 anni, sono entrati nel locale con fare sospetto, agitati e fingendo di non conoscere l’italiano. Dopo che il proprietario ha domandato loro se volevano un caffè, uno dei due ragazzi ha cominciato a sbraitare, mentre l'altro vicino alla cassa ha cercato di forzarla nell'intento di rubare l'incasso.

Il proprietario, con alcuni dipendenti si sono accorti del gesto e sono intervenuti per bloccarli, ma i due ragazzi avrebbero finito di minacciare morte il proprietario e i dipendenti, aggredendo a mani nude e graffiando sul braccio il figlio del titolare. Una volta che i due si sono dati alla fuga, è stato richiesto l’intervento delle Forze dell'ordine. Uscito dal locale per attendere i soccorsi, il figlio del titolare ha incontrato la pattuglia dell'Esercito di Strade Sicure alla quale ha chiesto aiuto, spiegando l'accaduto e descrivendo gli aggressori, indicando la direzione di fuga.

Dopo circa 20 minuti la pattuglia dell'Esercito è tornata al ristorante accompagnata da un'autovettura della Polizia, all'interno era di nuovo presente uno degli aggressori, mentre l'altro era riuscito a scappare. Riconosciuto, l’uomo è stato identificato come il presunto autore del fatto. Il figlio del titolare successivamente si è recato al pronto soccorso per farsi medicare e in Questura per sporgere denuncia.