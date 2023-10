Lo youtuber Favarigna agli arresti domiciliari dopo le accuse di molestie sessuali a un 13enne

Dopo l'arresto, avvenuto lo scorso 25 ottobre da parte della Squadra Mobile della Questura di Rimini, il gip Manuel Bianchi ha disposto i domiciliari per Davide Favaloro lo youtuber di 21 anni originario di Alcamo accusato di violenza sessuale su un 13enne riminese. La decisione è arrivata dopo l'interrogatorio di garanzia nel corso del quale, come ha sottolineato l'avvocato dell'indagato, Gaetano Vivona del Foro di Trapani, "E' una posizione che si è leggermente ammorbidita. Il mio assistente è a casa della mamma ora e ha il divieto assoluto di comunicare con le persone offese". Secondo le indagini della polizia il 21enne youtuber, avrebbe adescato on line il ragazzino quando aveva solo 8 anni e nel tempo lo avrebbe manipolato fino a indurlo ad atti sessuali, inoltre in vere e proprie scenate di gelosia lo avrebbe anche minacciato di morte, arrivando anche a molestarne e minacciarne la mamma. Le parti offese sono rappresentate dall'avvocato Davide Grassi del Foro di Rimini.