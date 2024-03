Per rubare nel negozio il ladro si ferisce e viene arrestato

E' andata decisamente male al ladro che, nella notte tra venerdì e sabato, ha svaligiato una gastronomia di Viserba ferendosi alle mani e poi finito in manette. Il furto è avvenuto intorno alle 3 e, a dare l'allarme, è stato il vicino dell'attività che ha chiamato la Polizia di Stato dopo aver visto il malvivente che fracassava la vetrina del negozio per poi infilarsi all'interno e poi scappare a tutta velocità. La Volante è corsa sul posto con gli agenti che hanno iniziato a perlustrare la zona individuando, poco dopo, un individuo sospetto che alla vista dei lampeggianti cercava di cambiare strada.

Il personale della Questura lo ha fermato notando subito che era ferito alle mani e che perdeva sangue. Il malvivente, infatti, si era ferito nel rompere il vetro e nello zaino nascondeva un cacciavite, uno scalpello e un coltello. Oltre a questo, nelle tasche dell'uomo sono stati trovati 20 euro ritenuti il bottino del colpo alla gastronomia. Il ladro è stato quindi portato in Questura e arrestato per furto aggravato. Dopo una notte passata in camera di sicurezza, è stato processato per direttissima sabato mattina.