La piadina Igp vale 58milioni di euro, crescono i numeri del prodotto simbolo della Romagna

La piadina romagnola Igp è leader in Romagna nei prodotti certificati con una crescita in doppia cifra. Ad attestarlo è il Rapporto sulla Dop Economy Ismea-Qualivita 2023 presentato nei giorni scorsi a Roma. Secondo i numeri relativi al 2022, è al 15esimo posto assoluto tra i prodotti in valore nel comparto cibo con un peso di 58 milioni di euro, in crescita del 10,3%. Si tratta dell'unico prodotto tipico certificato della Romagna nella top 15, in una classifica regionale che vede esclusivamente presenze emiliane:

Parmigiano Reggiano Dop al secondo posto, Prosciutto di Parma Dop al terzo, Aceto Balsamico di Modena Igp al quinto e Mortadella di Bologna Igp al nono. Come sottolinea Mauro Rosati, direttore di Qualivita, l'Emilia-Romagna è leader in Italia nei prodotti certificati nel comparto cibo con una crescita complessiva del 5,4%.

E in questa crescita "un ruolo importante l'ha avuto la piadina romagnola Igp grazie al lavoro del Consorzio che ha realizzato una grande campagna internazionale di promozione su un progetto europeo, Choose the European Friendship: Piadina Romagnola & Friends' che ha messo in evidenza il valore della produzione certificata dell'Unione Europea focalizzandosi sugli aspetti qualitativi, sociali ed economici del prodotto.

La piadina romagnola Igp, aggiunge Alfio Biagini, presidente del Consorzio di promozione e tutela, è passata in nove anni da una produzione di 6.700 tonnellate alle quasi 25.000 dello scorso anno. "È il prodotto simbolo della Romagna sul piano dei numeri ma anche per quanto riguarda storia, tradizione e cultura". (fonte: agenzia Dire)