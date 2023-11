In piazza Roosevelt inaugura un igloo magico, i giocattoli dimenticati rivivono con il Bagnino Natale

Il mare e le spiagge sono in movimento anche nei mesi invernali? Si direbbe di si. Sabato 2 dicembre alle ore 16, in piazza Roosevelt ci sarà l’inaugurazione del magico igloo di Bagnino Natale. Tutto è nato negli stabilimenti balneari cattolichini a fine stagione, quando i bagnini hanno raccolto i giocattoli dimenticati nei depositi e hanno deciso di regalare loro una nuova vita, donandoli a Natale in una cupola luminosa, nei pomeriggi del 23 e 24 dicembre. Una struttura geodetica come quella del Bagnino Natale non si era ancora vista a Cattolica, e data l’originalità del progetto, l’amministrazione comunale ha contribuito all’allestimento, accogliendo l’iniziativa con entusiasmo.

Si è aperta subito una cordata di proposte incentrate sul tema sostenibilità ambientale, recupero e intrattenimento mirato che ha visto entrare in gioco situazioni diverse e coordinate: i bagnini sono stati il trait-d’union fra realtà commerciali locali che si sono dimostrate disponibili alle iniziative, artigiani, creativi e scrittori che organizzeranno laboratori a tema “eco” per bambini. Come succede in spiaggia durante i mesi estivi, arriveranno anche gli animatori con spettacoli, giochi e distribuzione di dolci pensieri, e non mancheranno abbracci speciali con improvvisazioni musicali sotto l’albero di Natale il pomeriggio del 26 dicembre.

Quattro appuntamenti nei pomeriggi di giovedì saranno dedicati alla Biblioteca di Cattolica, con l’iniziativa “Nati per leggere”, che nel periodo natalizio avranno luogo sotto la cupola, sempre rivolti al pubblico dei bambini. “Con la realizzazione dell’Igloo, le spiagge e tutti i bagnini di Cattolica hanno partecipato attivamente a un evento come quello del Natale. Questo è un bellissimo segnale di partecipazione e di forte sinergia con la nostra Amministrazione – commenta il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi – da parte di una categoria di operatori strategica per il nostro sistema economico, più rivolti alla stagione estiva, ma che hanno dato prova di saper fare squadra tutto l’anno. Questo evento è inoltre unico nel suo genere e caratterizza il Natale di Cattolica in modo molto originale, riuscendo a coniugare divertimento e sensibilità ambientale, educando nello stesso tempo i più piccoli alla cultura green e del riuso. L’Igloo è stato posizionato in un punto strategico della città, nel cuore di piazza Roosevelt, e funge da anello di congiunzione tra il Teatro della Regina e Piazza Primo maggio, allungando così la passeggiata di cittadini e turisti lungo le vie che costituiscono il centro commerciale naturale di Cattolica. Grazie a tutti per la straordinaria collaborazione”.

“Quello delle festività di Natale e anno nuovo sarà un periodo di buoni propositi, e rivolgendosi al mondo dell’infanzia i bagnini hanno pensato di organizzare un periodo di semina costruttiva e divertente di abitudini che guideranno alla consapevolezza verso i temi ambientali, che nel futuro porteranno i loro frutti”. Sono concordi nell’affermarlo i portavoce delle Spiagge di Cattolica, Vanessa Tenti, Daniela Bartoli, Maddalena Dellasantina Mauro Monaldi, Mirella Masi, Roberto Baldassari, Angela Pirani, che da mesi sono al lavoro per il progetto dell’igloo.