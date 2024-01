Botte alla moglie, ma la figlia dà l'allarme: 37enne arrestato per maltrattamenti

Un'invocazione disperata da parte di una bimba di 11 anni che ha chiesto aiuto perché il padre picchia la madre. E' accaduto venerdì pomeriggio a Rimini dove la squadra volanti della Polizia è intervenuta in un residence. Lo riferisce l'Ansa. Nel corso dell'aggressione, la bambina avrebbe prima provato a fare da scudo proteggendo la madre, ma ricevendo anche lei colpi, si sarebbe decisa a uscire sul pianerottolo per chiedere a un vicino di chiamare la polizia. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato la piccola e la mamma in lacrime. Entrambe hanno poi raccontato di aver subito più volte maltrattamenti da parte dell'uomo. Il padre di famiglia, un 37enne di origine nepalese, è stato quindi arrestato per maltrattamenti in famiglia.